Como fazer sua destinação do imposto de renda ao Rio Grande do Sul Contribuintes podem ajudar vítimas de enchentes através da destinação do imposto

Seguimos falando sobre a ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. É possível também ajudar as milhares de vítimas dessa tragédia climática por meio da declaração do Imposto de Renda. O auditor fiscal da Receita Federal e representante do Programa de Cidadania Fiscal, Júlio Alfredo Hahn Curvo, explica como fazer a destinação do imposto.