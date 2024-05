Alto contraste

Doações da região de Ribeirão Preto são enviadas ao Rio Grande do Sul

O povo gaúcho vive um momento crítico: as inundações no Rio Grande do Sul causaram mortes e deixaram milhares de pessoas fora de casa. Em todo o Brasil, uma corrente de solidariedade se formou para ajudar as vítimas dessa tragédia climática. Em Ribeirão Preto, o Fundo Social de Solidariedade encabeçou uma campanha que arrecadou várias toneladas de doações; quem traz mais detalhes é Mariana Jábali, presidente do Fundo Social de Ribeirão Preto.