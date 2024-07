Economia: perspectivas para o segundo semestre de 2024 Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 20/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h00 ) ‌



O Visita na Record começa falando de economia: já estamos na metade do ano, e a impressão é que 2024 está voando diante dos nossos olhos. Uma das preocupações para os brasileiros é o que podemos esperar da economia no segundo semestre. O consultor econômico e professor José Rita Moreira fala sobre as principais expectativas e como isso pode isso afetar o dia a dia dos consumidores.