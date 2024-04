Evento premia os 100 mais influentes do agronegócio em Ribeirão Preto Premiação valoriza o agronegócio brasileiro, um dos setores mais promissores do país

Evento premia os 100 mais influentes do agronegócio em Ribeirão Preto

O agronegócio é um dos setores mais promissores do país: sustentabilidade, investimento em pesquisa e tecnologia no campo fazem do agro brasileiro uma potência mundial. Essa força vai ser mostrada na premiação 100 Mais Influentes do Agronegócio, que vai acontecer em Ribeirão Preto. Quem fala mais sobre o assunto é o presidente e publisher do Grupo Mídia, Edmilson Jr. Caparelli.