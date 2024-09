Importância da proteção e defesa dos animais Divisão de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto realiza campanhas e ações de cuidado Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 07/09/2024 - 15h20 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h20 ) ‌



Importância da proteção e defesa dos animais

O Visita na Record fala agora sobre proteção e defesa dos animais, parte do trabalho da Divisão de Bem-Estar Animal, órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente de Ribeirão Preto. A coordenadora da Divisão de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto, Stefânia Dallas Garcia de Brito Almeida, fala mais sobre as ações do setor.