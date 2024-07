Inverno: cuidados redobrados com a pele durante a época de seca Baixa umidade do ar, comum no inverno, pode atrapalhar a hidratação da pele

Inverno: cuidados redobrados com a pele durante a época de seca

Que os cuidados com a pele são importantes para todas as idades, não é segredo para ninguém. A limpeza e hidratação, além do uso de protetor solar, são fundamentais para qualquer época do ano - mas o inverno pede um pouco mais. É que a baixa umidade do ar, comum no inverno, pode atrapalhar a pele. A médica dermatologista Flávia Villela fala mais sobre o assunto.