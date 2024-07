Julho Amarelo: mês de conscientização sobre hepatites virais Campanha em Ribeirão Preto reforça ações de prevenção e controle das doenças Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 20/07/2024 - 15h10 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h10 ) ‌



Julho Amarelo: mês de conscientização sobre hepatites virais

Falamos de saúde: julho é o mês da campanha “Julho Amarelo”, de luta contra as hepatites virais. Essa campanha é para conscientizar e reforçar as ações de prevenção e controle da doença. A escolha da cor amarela está ligada a um dos sintomas característicos da hepatite – pele e olhos amarelados. No próximo dia 28 de julho, é celebrado o Dia Mundial da Luta Contra Hepatites Virais. Rosamar Rezende, médica hepatologista do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, traz mais detalhes da campanha.