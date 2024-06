Alto contraste

Junho laranja: conscientização sobre anemia e leucemia em Ribeirão Preto

Junho é o mês de conscientização sobre a anemia e a leucemia, duas doenças no sangue. A anemia, apesar de muito frequente, ainda é um tema que traz muitas dúvidas à população. Já a leucemia, menos frequente, também merece atenção por se tratar do principal câncer maligno na infância. No Brasil, são 10 mil novos casos de leucemia por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). A médica Joana Tereza Bisinella de Faria – oncologista pediátrica especialista em transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, fala mais sobre o assunto.