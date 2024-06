Visita na Record |Do R7 Record Interior SP

Junho: mês de conscientização sobre a doação de sangue em Ribeirão Preto Durante o outono e o inverno, aumentam as infecções respiratórias e as doações caem

Alto contraste

A+

A-

Junho: mês de conscientização sobre a doação de sangue em Ribeirão Preto

O Visita na Record fala sobre saúde e solidariedade. O mês de junho é dedicado a conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue. Durante o outono e o inverno, aumentam as infecções respiratórias e as doações caem. Miriam Mendes Castanheira, gerente de captação de doadores do Hemocentro de Ribeirão Preto, fala sobre a importância desse ato de solidariedade.