Maravilhas do Lar abre vagas para trabalho temporário no final do ano Rede está presente com 45 lojas em 29 cidades do interior paulista Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 07/12/2024 - 15h20 (Atualizado em 07/12/2024 - 15h20 )

O Visita na Record fala do crescimento da Maravilhas do Lar. Fundada em 2003 em Jundiaí, a rede de lojas de utilidades domésticas está presente hoje em 29 cidades do interior paulista, com 45 lojas. Paulo Savietto, gerente de marketing da rede, fala mais sobre as vagas de trabalho temporário na Maravilhas do Lar para o final do ano.