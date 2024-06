Meio ambiente: a luta pela redução dos impactos ambientais no mundo Autoridades lutam para estabelecer planos para a sustentabilidade do planeta

Em junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi definida na conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo (Suécia), no ano de 1972. Desde então, a luta é para debater e implementar planos para a sustentabilidade e redução dos impactos ambientais no mundo todo. Rafaela Gomes, chefe da Divisão de Educação Ambiental da Prefeitura de Ribeirão Preto, fala mais sobre as ações a nível municipal.