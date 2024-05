Visita na Record |Do R7 Record Interior SP

Mercado em alta: barbearias investem em serviços para homens

Barba, cabelo, bigode e muito mais: o mercado da beleza masculina dobrou no país nos últimos 10 anos e não para de crescer. E quem investe nesse mercado, precisa oferecer diferencial para atender e superar as expectativas dos clientes. Alciônio Rocha, proprietário e fundador da Don Guillermo Barbearia, que chegou a Ribeirão Preto no final de 2023, fala mais sobre o assunto.