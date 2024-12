Novo presidente da OAB Ribeirão Preto fala sobre projetos e desafios da advocacia Atual vice-presidente, advogado Alexandre Silveira foi eleito com mais de 66% dos votos Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 07/12/2024 - 15h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 15h00 ) twitter

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Ribeirão Preto tem uma nova diretoria a partir do ano que vem. O advogado Alexandre Silveira, foi eleito presidente com mais de 66% dos votos. Alexandre é advogado há quase 20 anos, e é o atual vice-presidente da OAB; ao Visita na Record, ele fala sobre os projetos para a próxima gestão e os desafios da advocacia no Brasil.