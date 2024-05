Park do Gorilão completa 22 anos de diversão em Ribeirão Preto Espaço é referência em diversão para as crianças e adultos

Park do Gorilão completa 22 anos de diversão em Ribeirão Preto

Há 22 anos, o Park do Gorilão é referência em diversão para as crianças e adultos também. São diversas atrações numa estrutura completa: dá para aproveitar os brinquedos, levar os amigos e a família para comemorar o aniversário e até jogar boliche. A diretora e arquiteta do Park do Gorilão, Erica Macedo Augusto, fala mais sobre o assunto.