Síndrome de burnout: como evitar o estresse crônico no trabalho

O Visita na Record começafalando da síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. O burnout tem sido cada vez mais comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidade constante. No Brasil, uma pesquisa internacional revelou que 32% dos trabalhadores sofrem com a síndrome de burnout. A psicóloga Jaqueline Garcia Diniz fala mais sobre como o burnout afeta a qualidade de vida e o desempenho profissional.