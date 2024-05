Visita na Record |Do R7 Record Interior SP

Terra Roxa recebe abertura da Copa Record 3BS de Futsal Feminino Abertura acontece em maio e contará com reinauguração do ginásio de esportes

Começamos falando da Copa Record 3BS de Futsal Feminino, que inicia em maio. E a cidade anfitriã que vai receber a abertura dos jogos da categoria feminina é Terra Roxa, que contará com reinauguração do ginásio de esportes. Waldyr Mônaco Filho, prefeito de Terra Roxa, fala sobre a abertura da Copa e as ações da administração municipal.