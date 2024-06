Alto contraste

A+

A-

Unaerp completa 100 anos dedicados à educação, em Ribeirão Preto

Uma das instituições de ensino superior mais importantes e tradicionais do Brasil completa 100 anos de fundação agora em junho. É a Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp), que está entre as melhores universidades particulares brasileiras e conta com um amplo trabalho ligado à comunidade. Exemplo disso é a participação no Pedala Record, passeio ciclístico da Record Interior SP, que reuniu muita gente no Parque Luiz Carlos Raya, em Ribeirão Preto. Os professores Andresa de Toledo Triffoni Melo, do curso de Nutrição, Carlos Alberto Giglio, do curso de Fisioterapia, e Daniel Diniz Bertoni, do curso de Educação Física, falam mais sobre o trabalho da Unaerp junto à comunidade.