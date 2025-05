Casos de síndrome respiratória disparam no Hospital da Criança em Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 27/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h45 ) twitter

Com as baixas nas temperaturas as doenças respiratórias são mais frequentes, principalmente em idosos e crianças. Em Rio Preto, o hospital da criança registrou 426 casos de síndrome respiratória aguda grave em pacientes internados.

