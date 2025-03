Crise no Tietê: água poluída afeta pescadores e turismo em Ubarana Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 26/03/2025 - 11h33 (Atualizado em 27/03/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nas últimas semanas, aqueles que dependem da pesca ou do turismo no Rio Tietê, em Ubarana, têm enfrentado sérios prejuízos devido à água turva e esverdeada do rio.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto