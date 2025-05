Estímulo cerebral, cirurgia reduz distúrbios de movimento Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 05/05/2025 - 17h52 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h38 ) twitter

A doença de Parkinson atinge cerca de duzentas mil pessoas no brasil e não tem cura, mas em Rio Preto, o implante de eletrodos no cérebro tem ajudado a reduzir os movimentos involuntários. Só nos últimos 15 anos, mais de 300 pacientes passaram pela cirurgia no hospital de base e tiveram uma chance de recomeçar a vida com mais qualidade, e muitos desses procedimentos foram realizados pelo SUS.

