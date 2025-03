Marcos Paiva leva o 'Tá no Ar' para Araçatuba Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 25/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 26/03/2025 - 01h10 ) twitter

Fim de semana está chegando e amanhã, você sabe, aqui na Record Rio Preto, tem o 'Tá no Ar' do Marcos Paiva que esta semana visita Araçatuba. Essa linda cidade da nossa área de cobertura e que tem muito para se conhecer. Por falar no Marcão, por onde será que ele e a equipe estão hoje?

