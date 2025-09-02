Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Menina de 6 anos luta contra câncer no cérebro e família pede ajuda

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Nós vamos mostrar agora a luta de uma menininha de seis anos contra um câncer no cérebro, em Araçatuba. A vida da família mudou de repente de um mês pra cá quando o diagnóstico foi descoberto. e, agora, com o início das sessões de quimioterapia, a mãe precisa de ajuda.

[Balanço Geral]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto


📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto


➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.