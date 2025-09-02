Menina de 6 anos luta contra câncer no cérebro e família pede ajuda
Nós vamos mostrar agora a luta de uma menininha de seis anos contra um câncer no cérebro, em Araçatuba. A vida da família mudou de repente de um mês pra cá quando o diagnóstico foi descoberto. e, agora, com o início das sessões de quimioterapia, a mãe precisa de ajuda.
