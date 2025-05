Moradores mantêm resistência à mudança do Centro Pop em nova audiência na Câmara de Rio Preto Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 23/05/2025 - 12h31 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h39 ) twitter

A segunda audiência pública na Câmara de Rio Preto que discutiu a proposta de transferência do Centro Pop não mudou a opinião de moradores do Bairro Boa Vista que são contra a mudança. O Secretário de Assistência Social explicou que o novo centro é importante para a ampliação de políticas sociais mas não convenceu quem teme um aumento na criminalidade com a presença dos moradores em situação de rua.

