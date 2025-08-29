Operação Carbono Oculto: especialista da Receita Federal explica as investigações
Retornando agora à grande operação deflagrada hoje pela Polícia Federal e outras instituições, a Thaís Gomes está agora com o Paulo Sérgio Cláudio, que é auditor da Receita Federal e vai explicar mais sobre essas investigações.
[Balanço Geral]
🌐 Acesse nosso site:
➡ record.r7.com/record-rio-preto
📲 Acompanhe também nas redes sociais:
➡ Instagram: @recordtvriopreto
➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto
➡ X: x.com/recordriopreto