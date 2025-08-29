Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Operação Carbono Oculto: especialista da Receita Federal explica as investigações

Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube

Retornando agora à grande operação deflagrada hoje pela Polícia Federal e outras instituições, a Thaís Gomes está agora com o Paulo Sérgio Cláudio, que é auditor da Receita Federal e vai explicar mais sobre essas investigações.

[Balanço Geral]

🌐 Acesse nosso site:

➡ record.r7.com/record-rio-preto


📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: @recordtvriopreto


➡ Facebook: facebook.com/recordriopreto

➡ X: x.com/recordriopreto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.