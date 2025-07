Orgulho de Rio Preto: 5 atletas do SESI são convocados para o Pan-Americano Júnior de Badminton Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 14/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco atletas do badminton do Sesi de Rio Preto, foram convocados para a seleção brasileira no campeonato pan-americano júnior de 2025. Os jogos que serão disputados na capital da Guatemala, vão reunir atletas de diversas partes do mundo, incluindo estudantes aqui da nossa região que estão animados e cheios de expectativa.

📲 Acompanhe também nas redes sociais:

➡ Instagram: https://www.instagram.com/recordtvriopreto/

➡ Facebook: https://www.facebook.com/recordriopreto/

➡ Twitter: https://x.com/recordriopreto