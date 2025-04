Rio Preto vibra: torcida acompanha final em bar hoje Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 01/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h33 ) twitter

Chegou o grande dia. Logo mais, às nove e meia da noite, Corinthians e Palmeiras decidem o título do Paulistão. O Muryel Boian vai acompanhar o jogo com torcedores em um bar de Rio Preto. Vamos falar com ele.

