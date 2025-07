Tarifa dos EUA de 50% ameaça exportações de tilápia do interior paulista Record Rio Preto|Do canal Record Rio Preto no YouTube 22/07/2025 - 11h01 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h05 ) twitter

O tarifaço de 50% anunciado pelos Estados Unidos sobre produtos Brasileiros já impacta diretamente a piscicultura, especialmente a produção de tilápias que é muito forte no interior paulista. Frigoríficos de uma das principais regiões produtoras do país, estudam interromper as exportações, caso a medida realmente entre em vigor.

