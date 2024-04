RECORD tem novos diretores na área Comercial e de Integração Marca & Conteúdo

Alto contraste

A RECORD anuncia novidades na área comercial. Mais dois talentos se juntam ao time para reforçar ainda mais o compromisso da emissora com inovação, conteúdo e relacionamento com as marcas. Henrique Collor assume a diretoria de um dos núcleos comerciais da emissora, e Paula Morales migra da direção de Produtos e Serviços Digitais para comandar o Núcleo de Integração Marca & Conteúdo.

Henrique Collor tem mais de 20 anos de atuação no mercado publicitário, com histórico em posições de liderança nas áreas comerciais de RedeTV!, Band e Amazon. "Estou muito animado em fazer parte deste super time da RECORD. Será um momento único poder dividir experiências com pessoas que vêm fazendo a diferença no nosso mercado. A RECORD está no dia a dia do brasileiro, e nós temos grande responsabilidade em levar entretenimento e informação para todo o país. Ajudar a conectar as marcas a todo o nosso ecossistema será incrível, afirma o novo Diretor Comercial.

Paula Morales também acumula mais de 20 anos de experiência no mercado, sendo 14 deles em atuação na RECORD, passando por alguns setores dentro da empresa, mas sempre em ligação direta com o time de vendas da emissora e do digital. "Estou há quase 15 anos no Grupo RECORD e assumir uma área de integração entre on e off é um grande e gratificante desafio. Considerando o mercado atual, temos muito a oferecer para as marcas que querem falar com o público em diferentes plataformas e cada vez mais inseridas, de uma forma leve e natural, no dia a dia de quem consome o conteúdo. Estou muito feliz com essa nova etapa profissional e já cheia de ideias para concretizar, comemora a nova Diretora do Núcleo de Integração Marca & Conteúdo.