RECORD transmite a disputa entre São Paulo e Inter de Limeira nesta quarta (28) A partir das 21h30, os times de apresentadores e comentaristas, da TV e do digital, estão prontos para trazer todas as emoções desse jogão

Os times disputam pela quinta rodada do Campeonato Paulista Os times disputam pela quinta rodada do Campeonato Paulista (Reprodução/Instagram)

Inter de Limeira e São Paulo se enfrentam, nesta quarta-feira (28), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A RECORD transmite todas as emoções, com exclusividade e ao vivo, a partir das 21h30, com a narração de Lucas Pereira e comentários de Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spínola, além de reportagens de Márcio Canuto, Alexandre Oliveira e Jean Brandão, e apresentação de Bruno Laurence.

Nas plataformas digitais, meia hora antes do jogo, o Pré-Jogão é apresentado por Zé Luiz e comentários de Cosme Rímoli, que também participam do Pós-Jogão, quando o árbitro apitar o fim do jogo. Enquanto a bola estiver rolando, Sílvio Luiz, Bola e Carioca trazem os lances da partida, sempre com ótimo humor e descontração.

A partida é válida pela 5ª rodada do Paulistão. À época, o jogo foi adiado para o time comandado por Thiago Carpini disputar a final da Supercopa contra o Palmeiras, quando saiu vencedor.

São Paulo

São quatro jogos sem vitória. Com 15 pontos conquistados e um jogo a menos que os demais times, o tricolor paulista está a três pontos atrás do Novorizontino, líder do Grupo D. A última vitória do São Paulo, no Paulistão, foi sobre o Água Santa, pelo placar de 3 a 0, no dia 7 deste mês.

Para a partida contra a Inter de Limeira, o meio-campista colombiano James Rodrigues, que ainda não jogou com a camisa do São Paulo nesta temporada, está na lista de relacionados. O atleta havia pedido para deixar o clube, mas retrocedeu na decisão e foi atendido pela diretoria.

Inter de Limeira

Na última partida, a equipe comandada por Júnior Rocha empatou, fora de casa, com o Santo André. A partida foi válida pela décima rodada do Paulistão e terminou sem gols.

Com um jogo a menos, o time de Limeira é o vice-líder do Grupo C, com 14 pontos, quatro a menos que o líder Red Bull Bragantino, e a mesma pontuação que o Mirassol, 3º colocado na chave.

Você sabia?

A última vitória da Inter de Limeira sobre o são Paulo foi em 1991. Na ocasião, o time do interior venceu pelo placar de 4 a 1, no Estádio do Morumbi.

Em toda a história, as equipes já se enfrentaram em 46 oportunidades, sendo 24 vitórias do São Paulo, apenas cinco vitórias da Inter e 17 empates. O último encontro dos times foi pelo Paulistão do ano passado, quando o tricolor venceu o leão pelo placar de 5 a 1.

Fique ligado no Paulistão 2024! Acompanhe as emoções de São Paulo e Inter de Limeira nesta quarta (28), a partir das 21h30, na tela RECORD.