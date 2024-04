RECORD transmite a grande final do Paulistão entre Palmeiras e Santos neste domingo (7)

Alto contraste

Última partida do Campeonato Paulista acontece neste domingo (7) Última partida do Campeonato Paulista acontece neste domingo (7) (Reprodução/Instagram)

Vale a taça de campeão do Paulistão! Neste domingo (7), a RECORD transmite, ao vivo, na TV — com exclusividade — e no digital, o segundo jogo da final, entre Palmeiras e Santos, a partir das 17h30, no Allianz Parque. E desta vez com uma novidade: antes de a bola rolar, os apresentadores Milton Neves (santista) e Reinaldo Gottino (palmeirense) analisarão o duelo digno de decisão entre duas grandes equipes.

Um embate que começa com o Peixe em vantagem, por ter vencido o Verdão na primeira partida da reta final do torneio, realizada na Vila Belmiro no último fim de semana, por 1 a 0, com gol de Otero.

Os telespectadores de todo o Brasil acompanharão a partida, com narração de Lucas Pereira, comentários de Casagrande e Sálvio Spinola, reportagens de Bruno Piccinato, Jean Brandão, Márcio Canuto, Alexandre Oliveira e Janice de Castro, além de apresentação de Bruno Laurence.

No digital, os internautas terão as emoções do jogo transmitidas por Sílvio Luiz, Bola e Carioca. E 30 minutos antes do início do jogo, Zé Luiz e Cosme Rímoli debatem sobre a partida no Pré-Jogão. Após o apito final, no Pós-Jogão, ambos farão as análises e comentários sobre o duelo.

Palmeiras

Em busca do tricampeonato seguido, o time de Abel Ferreira vai decidir em casa, ao lado de seu torcedor. Em jogo de torcida única - somente palmeirenses -, mais de 30 mil ingressos já foram adquiridos, antecipadamente, para este duelo que vale a taça.

Santos

O Peixe não ergue um troféu desde 2016, quando venceu o Paulistão daquele ano. Os comandados de Fábio Carille têm a chance, neste domingo, de encerrar esse jejum de oito anos sem títulos, em pleno Allianz Parque, e chegar com mais moral ainda para a disputa da Série B do Brasileirão deste ano.

Não perca a partida decisiva entre Palmeiras e Santos neste domingo (7), a partir das 17h30, na tela da RECORD.