RECORD transmite Guarani e São Paulo neste domingo (25) Ao vivo, pela TV ou pelas plataformas digitais, a emissora trará todas as emoções desse jogão, válido pela 10ª rodada do Paulistão

Os times se enfrentam em Campinas (SP) Os times se enfrentam em Campinas (SP) (Reprodução/Instagram)

Alô, São Paulinos e Bugrinos, anotem na agenda: domingo (25) é dia de Guarani x São Paulo, com transmissão exclusiva da RECORD. A partir das 17h45, Bruno Laurence fará a apresentação. Lucas Pereira será o narrador deste jogão, que terá comentários de Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spinola. No meio da galera, Márcio Canuto mostra o clima nas arquibancadas e, à beira do campo, Bruno Piccinato e Jean Brandão trazem as notícias em primeira mão.

No digital, as risadas ficam por conta de Sílvio Luiz, Bola e Carioca, que comentarão, ao vivo, lance a lance da partida. E 30 minutos antes do apito inicial e depois que a bola parar de rolar, Zé Luiz apresenta as atrações Pré-Jogão e Pós-Jogão, que também terão comentários de Cosme Rímoli.

No Paulistão do ano passado, que a RECORD também transmitiu, Guarani e São Paulo estavam no mesmo grupo na primeira fase. O tricolor paulista ficou em primeiro lugar na chave e se classificou para a segunda fase. Já o Bugre terminou na 4ª posição e foi eliminado.

São Paulo

Nas três últimas partidas, o São Paulo empatou uma e perdeu duas. O time ocupa a 3ª colocação do Grupo D, com 14 pontos, um a menos que o Novorizontino e São Bernardo, líder e vice-líder da chave, respectivamente.

O time treinado por Thiago Carpini tem um jogo a menos – contra a Inter de Limeira, adiado para o dia 28 de fevereiro -, sendo assim, se vencer o Guarani, o São Paulo pode assumir a primeira colocação do Grupo D, dependendo dos outros resultados.

Guarani

A situação do Brugre não está nada boa. Com apenas cinco pontos conquistados – uma vitória, dois empates e seis derrotas — , o time é o lanterna do Grupo B e está na zona de rebaixamento do torneio.

Os jogadores do Guarani terão sua torcida apaixonada apoiando até o apito final, em busca da vitória. Um triunfo diante do São Paulo, dependendo dos demais resultados, o time comandado por Claudinei Oliveira pode deixar a “zona da degola”.

Fique ligado no Paulistão 2024! Acompanhe as emoções de Guarani e São Paulo neste domingo (25), a partir das 17h45, na tela RECORD.