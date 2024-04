RECORD transmite Portuguesa Santista x Noroeste para litoral e interior neste domingo (7)

Alto contraste

Neste final de semana, descobriremos quais times que, além de avançar à final da Série A2 do Paulistão, conquistarão o acesso à primeira divisão. A RECORD transmite, neste domingo (7), às 11h, ao vivo, para o litoral e interior do estado de São Paulo, o jogo de volta da semifinal entre Portuguesa Santista e Noroeste, que será disputado em Santos. No duelo de ida, os times ficaram no empate sem gols.

Todas as emoções desse jogaço decisivo serão transmitidas por Evaldo Prado, que será o narrador, Fabiano Farah, o comentarista, e Jean Sgarbi, o apresentador. Os internautas também podem acompanhar as emoções da partida no R7.com e no PlayPlus.

Além de Portuguesa Santista (Santos) e Noroeste (Bauru), tem também Velo Clube (Rio Claro) e Juventus (São Paulo) que disputam a outra semifinal, para decidir quem conquista o acesso à primeira divisão e avança à grande final do torneio.

Portuguesa Santista

A classificação da Briosa à fase mata-mata da competição veio só na última rodada, com a vitória em cima do Linense, por 2 a 0. Nas quartas de final, venceu o primeiro jogo, diante do XV de Piracicaba, em casa, e empatou o segundo, por 1 a 1, no interior.

Noroeste

Assim como a Portuguesa Santista, a classificação do Norusca veio só na última rodada da primeira fase, quando goleou o Taubaté, por 5 a 1. O time de Bauru ficou na 8ª colocação na tabela, a última que dá direito à ida ao mata-mata. Nas quartas de final, com um empate no jogo de ida e vitória, fora de casa, na partida de volta, eliminou o São Bento – clube que fez a melhor campanha da primeira fase.

Você sabia?

O Noroeste está longe da primeira divisão do Paulistão há 13 anos. Já a Portuguesa Santista, não disputa a Série A1 do Campeonato Paulista desde 2006.

Acompanhe o Paulistão Série A2 na RECORD pela TV aberta e também nas plataformas digitais do R7.com e PlayPlus.