RECORD transmite jogos importantes da Série A2 do Paulistão neste final de semana Duelos entre Rio Claro x São Bento e Taubaté x Comercial serão exibidos aos telespectadores do interior do estado e do litoral; acompanhe!

Duelos da Série A2 serão transmitidos pela RECORD com exclusividade Duelos da Série A2 serão transmitidos pela RECORD com exclusividade (Reprodução/Instagram)

Faltam duas rodadas para terminar a primeira fase da Série A2 do Paulistão, que está disputadíssima! Neste final de semana, a RECORD transmitirá dois jogos, na TV aberta, aos telespectadores do litoral e interior do estado de São Paulo, e no R7.com e PlayPlus.

A emissora exibe a partida entre Rio Claro e São Bento, neste sábado (9), às 15h10, com narração de Decimar Leite e comentários de Beto Quinalha e Zanon. O duelo entre Taubaté e Comercial, no domingo (10), às 11h, terá apresentação de Jean Sgarbi, narração de Evaldo Prado e comentários de Fabiano Farah.

Rio Claro x São Bento

Já classificado, o líder do campeonato, São Bento, enfrenta, fora de casa, o Rio Claro, time que está na 8ª colocação, primeira equipe na zona de classificação à próxima fase.

Além de ter o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, o time de Sorocaba está na ponta da tabela com 28 pontos conquistados em 13 jogos, sendo: oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Já o Rio Claro não faz uma campanha tão regular. Em 13 jogos, conquistou 17 pontos, com quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Taubaté x Comercial

Mesmo na parte debaixo da tabela, Taubaté e Comercial se enfrentam em situações opostas. Enquanto o Comercial foi matematicamente rebaixado - com a derrota na última quinta-feira (7) para o Juventus -, o Taubaté não tem riscos de cair à Série A3, e está brigando para avançar à segunda fase do torneio, com três pontos a menos do que o primeiro time na zona de classificação.

A equipe de Ribeirão Preto não venceu sequer um jogo no torneio, foram cinco empates e oito derrotas. O Comercial tem o pior ataque da competição, com oito gols marcados, e, ao lado do Monte Azul, a defesa mais vazada, com 26 gols sofridos.

Já o Taubaté está a sete jogos sem vencer. Precisa triunfar para chegar na última rodada da primeira fase com chances de classificação. Até o momento, em 13 jogos, o time venceu três, empatou cinco e perdeu cinco. Tem um aproveitamento de 35% e saldo de gols negativo, com nove gols marcados e 13 sofridos.

Você sabia?

O Comercial tem o mesmo número de participações na Série A1 quanto na Série A2, foram 31 em cada. Já o Rio Claro participou seis vezes da primeira divisão do torneio estadual e 28 da divisão de acesso. O Taubaté contabiliza 14 temporadas na Série A1 e 40 na Série A2.

Dentre os quatro times que terão jogos exibidos pela RECORD neste final de semana, o São Bento é o clube que, desde 2020, esteve alternando entre as Séries A1 e A2. No cenário nacional, o clube acumulou três rebaixamentos seguidos: em 2019, estava na Série B; em 2020, na Série C; e, em 2021, na Série D. Desde 2022 que o clube não tem calendário de competições nacionais.

Acompanhe o Campeonato Paulista 2024 na tela da RECORD e pelas plataformas digitais R7.com e PlayPlus!