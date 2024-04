RECORD transmite Red Bull Bragantino x Santos neste domingo (3)

Alto contraste

Red Bull Bragantino x Santos se enfrentam neste domingo (3) Red Bull Bragantino x Santos se enfrentam neste domingo (3) (Reprodução/Instagram)

Teremos duelo de líderes no Paulistão, com transmissão exclusiva da RECORD! O primeiro colocado do Grupo D, Red Bull Bragantino, enfrenta o Santos, mais bem colocado do Grupo A, neste domingo (3), às 18h, em Bragança Paulista.

Na TV aberta, para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro, Bruno Laurence será o apresentador, Lucas Pereira o narrador, Walter Casagrande Jr. e Sálvio Spinola os comentaristas, e Márcio Canuto, Janice de Castro e Alexandre Oliveira os repórteres.

No YouTube e no PlayPlus, Sílvio Luiz, Bola e Carioca trazem as emoções do jogo com descontração e bom humor. Zé Luiz apresenta e Cosme Rímoli comenta no Pré-Jogão - meia hora antes do jogo – e no Pós-Jogão - depois do apito final.

Red Bull Bragantino

Faltando dois jogos para o encerramento da primeira fase, o Massa Bruta pode garantir sua classificação à próxima etapa, neste domingo, contra o Santos. Se vencer, já se classifica, mas se perder ou empatar, depende de tropeços de Inter de Limeira e Mirassol para se garantir na segunda fase do torneio.

Nas últimas cinco partidas o Red Bull Bragantino empatou duas e venceu três. Ao lado de Santos e Palmeiras, tem a defesa menos vazada do campeonato, com apenas oito gols sofridos. Eduardo Sasha, um velho conhecido da torcida santista, é o artilheiro da equipe de Bragança Paulista na competição, com quatro gols. Será que teremos a famosa “Lei do Ex”?

Santos

Já classificado para a fase mata-mata do Paulistão, o time da baixada santista é o que tem a segunda melhor campanha desta primeira etapa do torneio, atrás, apenas, do Palmeiras. São 22 pontos conquistados, com sete vitórias, um empate e duas derrotas.

O atacante colombiano Morelos tem dois gols nos últimos três jogos. Um deles, na vitória, por 1 a 0, no clássico contra o São Paulo, no Morumbi. Nas últimas cinco partidas, o time comandado por Fábio Carille venceu três, empatou uma e saiu derrotado apenas uma vez.

Você sabia?

O Santos é um dos clubes com mais títulos paulistas, são 22. A última vez que o Peixe levantou a taça foi em 2016. De lá para cá, o mais longe que conseguiu chegar foi nas semifinais. Nas últimas três edições do torneio estadual a equipe de Santos não passou da primeira fase.

Já o Red Bull Bragantino, em 1990, ainda com o nome de Bragantino, era treinado por Vanderlei Luxemburgo. Venceu o Paulistão daquele ano, na partida que ficou conhecida como “final caipira”, contra o Novorizontino, que era comandado por Nelsinho Baptista. Foi o único título estadual do Massa Bruta. Entre as edições de 2018 e 2023 do Campeonato Paulista, o time de Bragança avançou à fase de mata-mata em todos os anos. Em 2022 e 2023 foram as edições que o clube chegou mais longe, nas semifinais.

Acompanhe a disputa de Red Bull Bragantino e Santos neste domingo (3), pelo Campeonato Paulista, a partir das 17h45, na tela RECORD.