RECORD transmitirá jogos cruciais do Paulistão Série A2 neste final de semana Duelos entre Taubaté e Velo Clube e, Comercial e XV de Piracicaba, serão exibidos aos telespectadores do interior do estado e do litoral; acompanhe!

Alto contraste

A+

A-

Duelos da Série A2 serão transmitidos pela RECORD com exclusividade Duelos da Série A2 serão transmitidos pela RECORD com exclusividade (Reprodução/Instagram)

Se tem rodada de jogos do Paulistão Série A2, tem transmissão da RECORD! Neste final de semana, a emissora transmitirá, ao vivo, duas partidas do torneio na TV aberta aos telespectadores do interior e do litoral do estado de São Paulo, e também no R7.com e no PlayPlus.

O duelo entre Taubaté e Velo Clube será neste sábado (2), às 17h, com apresentação de Jean Sgarbi, narração de Evaldo Prado e comentários de Fabiano Farah. Neste domingo (3), às 11h10, Comercial e XV de Piracicaba se enfrentam em Ribeirão Preto, com narração de Decimar Leite e comentários de Beto Quinalha e Zanon.

Taubaté x Velo Clube

As duas esquipes brigam para avançar à próxima fase. Faltando quatro jogos para terminar a primeira etapa, o time de Rio Claro está na nona posição e é o primeiro fora da zona de classificação, enquanto o Burro da Central está a três pontos da Portuguesa Santista, oitavo colocado na tabela.

Os treinadores dos clubes elogiam a transmissão da RECORD e a importância do campeonato: “Dá visibilidade aos atletas. É uma TV gigantesca com um grande alcance. Isso, para os jogadores, para nós e para o clube, enaltece demais o trabalho”, disse Guilherme Alves, técnico do Velo Clube.

Continua após a publicidade

“A A2 é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. A RECORD, que já transmite a A1, agora também a A2, mostra a importância do torneio. É uma motivação para todos nós que trabalhamos com futebol”, relatou Wilson Júnior, comandante do Taubaté.

Comercial x XV de Piracicaba

Enquanto o time de Ribeirão Preto é o lanterna do campeonato, sem vencer nenhuma partida, dentre as 11 disputadas, o XV de Piracicaba está na quarta colocação, com 17 pontos, apenas dois a mais do que o primeiro time fora da zona de classificação à próxima fase.

Continua após a publicidade

O lateral-direito Lucca Romani, do Comercial, falou qual a expectativa do time para fugir do rebaixamento nas últimas rodadas: “A gente tem três partidas em casa agora, faltando quatro jogos. E a nossa conta é ganhar esses três jogos, com o apoio do nosso torcedor, da nossa família, aqui dentro da nossa cidade. Tenho certeza de que a gente vai se livrar do rebaixamento”.

Já o técnico do XV de Piracicaba, Paulo Roberto, revelou como alertou seus jogadores, na preparação para o jogo em Ribeirão Preto: "Eles [Comercial] não estão sem objetivo. Eles têm um grande objetivo: tentar se manter na Série A2. Isso aí, por si só, já é uma motivação para o adversário. E nós temos objetivos totalmente diferentes, né? Então são jogos muito perigosos, que nós temos que estar muito atentos”.

Continua após a publicidade

Sobre o Paulistão Série A2

A primeira fase do torneio é de pontos corridos. Os 16 times se enfrentam e, após as 15 rodadas, as duas equipes que menos pontuarem são rebaixadas à Série A3 do Paulistão. E os oito times que conquistarem o melhor desempenho avançam às oitavas de final do campeonato, quando começa a fase de mata-mata.

As duas equipes que chegarem à final, além de disputarem o título da edição, garantem o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista do próximo ano.

Acompanhe o Campeonato Paulista 2024 na tela da RECORD e pelas plataformas digitais R7.com e PlayPlus!