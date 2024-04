Agito Geral com muito Rock and roll Banda Contradição Arkana canta os principais sucessos nacionais

Contradição Arkana é uma banda de rock natural de Santos, SP, que estreou em 26 de outubro de 2018, seu primeiro álbum homônimo (independente), em formato digital. Em 22 de Março de 2022 lançou o single, Amanhã. Em 16 de Junho de 2023 lançou o EP, Crônico (Studio LIve Session). Com uma sonoridade crua e sem tendências, carrega a intensidade do rock n' roll com certo lirismo e elementos do folk.