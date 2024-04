Cristian Lano e o violonista Alisson Soares comandam o Agito Geral Cristian Lano canta grandes sucessos sertanejos no Balanço Geral

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cantor, compositor e publicitário, Cristian Lano se apresentou pela primeira vez em um projeto da universidade onde estudava, em 2018. Hoje faz shows nas maiores casas noturnas da Baixada Santista com sua banda. No Agito Geral ele se apresenta ao lado do violonista Alisson Soares.