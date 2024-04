Policlínica é inaugurada em Santos Local, que fica no Estuário, tem capacidade para atender 16 mil munícipes

Nesta segunda-feira (29), o prefeito Rogério Santos participa da inauguração da Policlínica do Estuário.

Com capacidade para cuidar de cerca de 16 mil munícipes, a unidade atenderá moradores do bairro e também parte do Macuco.

O evento faz parte das comemorações dos 478 anos de fundação da cidade de Santos.

