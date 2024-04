Combate à dengue no Porto de Santos Estratégias para eliminar os focos do mosquito transmissor da doença

No Conexão Porto Indústria você vai ver que o combate a dengue tem sido intensificado na área portuária. Estratégias são implantadas para eliminar os criadouros do mosquito com ações de monitoramento de controle de pragas. Veja na reportagem.