Animais também precisam de cuidados no verão Cachorro faz sucesso na rede social para mostrar como enfrenta as altas temperaturas

Todo mundo tem sofrido com as altas temperaturas e os animais de pelo longo precisam de alguns cuidados especiais no verão. Nossa equipe foi conhecer um Golden Retriever que tem mais de 30 mil seguidores nas redes sociais para mostrar como o tutor tem lidado com o calor.