Brasil é o segundo país que mais pesquisa sobre ansiedade A posição do ranking desperta uma discussão sobre a saúde dos brasileiros

O Brasil é o segundo país que mais pesquisa sobre o transtorno da ansiedade, de acordo com os dados do google. A posição do ranking desperta uma discussão da saúde dos brasileiros. Veja na reportagem.