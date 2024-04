Caçapava finalizava reforma de locomotiva centenária Ela é integrante do acervo do museu paulista de antiguidades mecânicas, Roberto Lee

Caçapava finalizava reforma de locomotiva centenária fabricada na Alemanha em 1921. Ela é integrante do acervo do museu paulista de antiguidades mecânicas, Roberto Lee. Considerada peça rara, com apenas dois exemplares no Brasil.