Casas do CDHU são entregues a moradores de Lagoinha Segundo os moradores, as moradias enfrentam problemas estruturais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Vale do Paraíba, casas novas do CDHU são entregues a moradores de Lagoinha, mas eles já enfrentam problemas estruturais. A maior dificuldade é a falta do abastecimento de água, há mais de um mês.