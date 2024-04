Consumo de peixes cresce nesta época do ano Mercado de Peixe de Santos tem alta no movimento de clientes

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O consumo de peixes na região cresce nesta época do ano. E o movimento já pode ser percebido no tradicional mercado de peixe de Santos. Em razão da procura, o Ipem, o Instituto de Pesos e Medidas, visitou o local para fiscalizar as balanças dos comerciantes. Veja na reportagem.