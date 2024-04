Espetáculo Experimento Circo e oficina de palhaçaria Crianças e jovens do Vale do Paraíba recebem espetáculo

Crianças e jovens do Vale do Paraíba recebem o espetáculo Experimento Circo e participam de uma oficina de palhaçaria. As atividades trouxeram uma boa dose de alegria, mas também de relaxamento em escolas. Veja.