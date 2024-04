Outono de 2024 será mais quente Para quem trabalha com moda, o desafio é criar looks que combinem com a estação

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o outono de 2024 será mais quente, com temperaturas 1 ou 2 graus acima da média em comparação aos últimos anos. Para quem trabalha com moda, o desafio é criar looks que combinem com a estação, mas também estejam adequados a temperatura. Veja na reportagem.