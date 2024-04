Alto contraste

O Projeto Parque Valongo, que vai mudar a cara do centro de Santos, tem as obras avançadas. E quem esteve por lá para ver como a transformação está acontecendo foi o Alexandre Furtado. Ele conversou com o prefeito Rogério Santos.