Santos está entre as 10 cidades com o aluguel mais caro do país. O valor do metro quadrado para compra subiu mais de 38%. Por isso, algumas pessoas tem optado pela aquisição de imóveis antigos com a reforma no estilo retrofit.