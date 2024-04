Moradores esperam uma solução para colmeia de abelhas Quem passa pela rua no bairro do Boqueirão teme ser atacado por abelhas

Moradores de uma rua no bairro do Boqueirão, em Santos, seguem esperando uma solução para uma colmeia de abelhas que oferece perigo a quem passa no local. O caso só vai ser solucionado com a presença de um apicultor.