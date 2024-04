Balanço Geral nos Bairros fez a festa na cidade de Senador Canedo A cidade de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, recebeu no sábado, 24/02, a 155ª edição do Balanço Geral nos Bairros

(Divulgação RECORD Goiás)

O maior projeto social da RECORD GOIÁS, desta vez realizado com o apoio da prefeitura local, reuniu milhares de pessoas na Praça Criativa, região central da cidade de Senador Canedo, região metropolitana da capital.

A 155ª edição do Balanço Geral nos Bairros foi preparada para o público com uma extensa programação que incluiu muita prestação de serviços, diversão, distribuição de brindes e, o momento mais esperado, o sorteio de cinco superprêmios pra lá de cobiçados: um Caminhão de Prêmios, oferecido pela Irmãos Soares; um Enxoval dos Sonhos, oferecido pela Enxovais Bem Me Quer; um Caminhão de Prêmios da Nacional G3 e um Ano de compras grátis nos Supermercados Tatico.

Para concorrer, o público preencheu cupons que foram depositados em uma grande urna e sorteados durante a exibição do programa.

Desde a primeira edição em fevereiro de 2010, o Balanço Geral nos Bairros tem levado diversão e prêmios a várias cidades goianas, e segue firme em 2024, sempre inovando.